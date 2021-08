Professores e funcionários ainda sem vacina correm risco de suspensão em Itália

Veja também:

Mais de 200 mil professores e funcionários escolares em Itália ainda não receberam qualquer dose da vacina contra a covid-19 a um mês do arranque do ano letivo, correndo o risco de suspensão e perda de salário no regresso.

A apresentação do certificado sanitário é obrigatória para funcionários e docentes no regresso às aulas, que deve comprovar ou que estão vacinados, ou recuperados da doença ou um teste negativo à covid-19.

Os dados semanais do Governo italiano sobre a campanha de vacinação no país, hoje divulgado, mostra que dos 1.465.572 professores e funcionários escolares do país, 217.870 ainda não foram vacinados com a primeira dose da vacina, representando 14,87% do total.