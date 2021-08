Israel ataca Líbano em resposta a "rockets"

O exército israelita realizou ataques contra o Líbano nesta sexta-feira, em resposta ao lançamento de ‘rockets’ (foguetes) do país vizinho, reivindicado pelo movimento xiita libanês Hezbollah, dois dias depois de trocas de tiros semelhantes.

Na quarta-feira, três ‘rockets’ foram disparados do Líbano sobre Israel: dois caíram em território israelita e o terceiro não atravessou a fronteira, segundo o exército do Estado hebreu. Este respondeu inicialmente com tiros de artilharia e depois com ataques aéreos no sul do Líbano, os primeiros há muitos anos.

Os disparos de quarta-feira não foram reivindicados.

Nesta sexta-feira, o exército israelita voltou a atacar o Líbano, após “mais de 10 ‘rockets’ terem sido disparados” desse país para Israel, segundo um comunicado militar, que não dá conta de vítimas.

“A maioria dos ‘rockets’ foi intercetada pelo sistema de defesa aérea”, indicou o exército israelita no comunicado, precisando que os restantes projéteis caíram em zonas desabitadas “perto de Har Dov”.

Har Dov ou Monte Dov é uma encosta do Monte Hermon, também reivindicada pelo Líbano que designa a área de “quintas Shebaa”, mas que, segundo a ONU, faz parte dos montes Golã sírios ocupados por Israel desde 1967.

Nesta sexta-feira, o Hezbollah declarou ter lançado dezenas de ‘rockets’ sobre aquela região disputada, em resposta aos bombardeamentos aéreos israelitas no sul do Líbano.