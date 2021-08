Covid-19. Espanha estuda vacinação obrigatória para funcionários de lares

Galiza, Andaluzia e Múrcia estão entre as comunidades que registaram o aumento de contágios, o que está a preocupar os governos regionais e central.

A medida surge depois de um enorme aumento de casos em lares de idosos, com o número a multiplicar-se por oito em duas semanas.

O Ministério da Saúde espanhol sempre foi contra a obrigatoriedade da vacinação, mas é a favor do endurecimento das medidas de controlo nos centros sociais de saúde, refere nesta sexta-feira o jornal “El Pais”.

Está, por isso, a estudar, juntamente com as comunidades, um plano para implementar a obrigatoriedade da vacinação ou, em alternativa, a obrigatoriedade de dois testes semanais à Covid-19 para esses trabalhadores. Outra hipótese em estudo é a transferência destes profissionais para postos onde não tenham contacto com os idosos, mesmo que tal não corresponda à sua vontade.

Galiza é a que mais insiste na vacinação

A comunidade que mais claramente defendeu a vacinação obrigatória foi a Galiza, cujo Parlamento chegou mesmo a aprovar uma lei que incluía esta possibilidade, embora tenha sido suspensa pelo Tribunal Constitucional.

“Em certos casos em que o trabalho de uma pessoa está diretamente relacionado a pessoas vulneráveis, acredito que a saúde pública geral deve prevalecer sobre a decisão individual de vacinar ou não”, defendeu o presidente da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, na quinta-feira.