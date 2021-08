Alemanha avança com reforço da vacina contra a Covid-19

Veja também:

A Alemanha pretende administrar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a pacientes mais idosos e residentes de lares, a partir de setembro.

Segundo o Governo, idosos e pessoas com sistema imunológico debilitado que já foram vacinados há, pelo menos, seis meses poderão receber uma terceira dose.

O reforço será feito com doses das vacinas de mRNA da Pfizer/BioNTech e da Moderna e também será disponibilizada a quem foi imunizado com as duas doses da vacina da Astrazeneca ou com a dose única da vacina da Janssen.

Berlim também vai estender a campanha de vacinação aos maiores de 12 anos.

As decisões refletem as preocupações da Alemanha de que a variante Delta, descoberta pela primeira vez na Índia, possa forçar o país a voltar a restrições e bloqueios, numa altura em que a maior economia da Europa se aproxima de eleições, em setembro.

Também Israel aconselha os cidadãos mais velhos a tomar uma terceira dose da vacina.

Em comunicado, o primeiro-ministro Naftali Bennett refere mesmo que “quem tem mais de 60 anos e ainda não recebeu a terceira dose da vacina, é seis vezes mais suscetível a doenças graves”.

A França também prepara uma campanha de vacinação de reforço contra Covid-19 no início do ano letivo, administrando uma terceira dose às pessoas mais frágeis.

A informação foi avançada pelo presidente Emmanuel Macron, através de um vídeo nas redes sociais, onde dá a conhecer a sua posição sobre a necessidade de uma terceira dose da vacina.