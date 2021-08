Vacina da Moderna mantém 93% da eficácia seis meses após segunda dose

Veja também:

A farmacêutica Moderna, Inc. avançou, esta quinta-feira, que a vacina contra a Covid-19 produzida pela empresa garante uma eficácia de 93% nos seis meses após a segunda dose. Os dados hoje apresentados sugerem uma eficácia semelhante à do ensaio clínico original, que apontava 94%.

Ainda assim, a farmacêutica defende que poderá ser necessária uma terceira dose antes do inverno, já que os níveis de anticorpos devem diminuir. O mesmo aconteceu com a vacina da Pfizer / BioNTech que prepara uma dose extra para manter um alto nível de proteção contra Covid-19.

Durante uma teleconferência sobre os lucros do segundo trimestre, o CEO da Moderna, Stephane Bancel, adiantou que a empresa não deverá produzir mais do que 800 milhões a mil milhões de doses da vacina, até ao final do ano.

"A capacidade de produção para 2021 está limitada e não aceitamos mais pedidos para entrega este ano", afirmou Bancel, citado pela agência Reuters.

Os dados da Moderna superam aos divulgados pela Pfizer e BioNTech na semana passada, altura em a empresa revelou que a eficácia da vacina diminuiu cerca de 6% a cada dois meses, caindo para cerca de 84% seis meses após a segunda inoculação.

Ambas as vacinas Moderna e Pfizer-BioNTech são baseadas na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA).