Mais de 200 milhões de casos de Covid-19 no mundo e aumentam contágios diários

Mais de 200 milhões de casos de Covid-19 foram contabilizados em todo o mundo desde a descoberta do coronavírus em dezembro de 2019 e as contaminações aumentam drasticamente nas últimas semanas, segundo um balanço divulgado esta quinta-feira pela France Presse.

Na quarta-feira, a contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins também indicava um total de 200 milhões de casos de Covid-19 desde o princípio da pandemia, referindo que o maior número de contágios ocorre nos Estados Unidos, Índia e Brasil.

O balanço efetuado hoje pela France Presse especifica que, em média, mais de 600 mil casos diários foram detetados – em todo o mundo – nos últimos sete dias.

Trata-se de um aumento de 68% em relação ao mínimo alcançado em meados de junho (360 mil novos casos por dia), devido, sobretudo, à propagação da variante Delta identificada pela primeira vez na Índia.

Por outro lado, o número de mortes em todo o mundo (atualmente 9.350 por dia) aumentou 20% desde o início de julho, altura em que se verificou uma diminuição do número de óbitos para as 7.800 mortes diárias.

As diferenças entre o aumento do número de casos e de óbitos registam-se, segundo a France Presse, em alguns dos países mais afetados como Estados Unidos onde os contágios aumentaram 820% desde o final de junho (atualmente 94.000 por dia em comparação com 11.000 em junho), enquanto o número de mortes aumentou 105%, de 210 óbitos no início de julho para os atuais 430.

No Reino Unido, onde foram registados 47 mil casos de contágios nas últimas semanas – pico da última vaga (30 vezes mais do que em maio) – o número de mortes multiplicou-se por mais de 10: de seis óbitos por dia para mais de 80 mortes diárias.

Trata-se do nível mais baixo se comparado com os registos relativos a vítimas mortais no Reino Unido em janeiro passado: 1.250 mortes diárias.

Pelo contrário, a Indonésia, que atualmente conta 35 mil casos por dia, regista uma diminuição no número de contágios (correspondente 19% no período de uma semana) mas verifica-se um aumento relativo ao número de mortes: 1.700 por dia nos últimos sete dias, 8% mais do que na semana anterior.

Atualmente, a situação na Indonésia é a mais grave no país desde o início da pandemia.