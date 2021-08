Três mortos e dezenas de feridos em choque de comboios na República Checa

Três pessoas morreram na sequência da colisão de dois comboios na vila de Milavče, perto da cidade checa de Pilsen, junto à fronteira com a Alemanha, nesta quarta-feira. Mais de 40 pessoas ficaram feridas, sete das quais com gravidade.

“A situação é grave. Cancelo todo o programa e estou a caminho do local do acidente”, acrescentou Karel Havlicek.

“O comboio Ex 351 passou por um sinal de paragem na posição Stůj, no desvio de Radonice, em Domažlice, e colidiu com um comboio de passageiros”, afirma no Twitter.

O acidente ocorreu entre as estações Domazlice e Blizejov, pelas 8h00 (menos uma hora em Lisboa), perto da fronteira com a Alemanha, e, segundo o ministro checo dos Transportes, terá tido origem num erro humano.





Já no local, o ministro afirmou: “Ao que tudo indica, o maquinista do comboio expresso, que vinha de Munique, não reagiu ao sinal amarelo, não diminuiu a velocidade. Nem sequer reagi) ao sinal de paragem e colidiu com um comboio de passageiros”.

O Ex 351 Western Express fazia a ligação entre Munique e Praga e colidiu com o comboio regional RegioShark, que ia de Pilsen para Domažlice. A linha vai ficar encerrada durante todo o dia.

As imagens já disponíveis mostram a cabine do maquinista do comboio rápido destruída, bem como a parte dianteira do comboio local. Ambos permaneceram em pé nos trilhos ou próximos deles.