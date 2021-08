Festivais de música na Catalunha aumentaram a transmissão de Covid-19

Os grandes festivais de música na Catalunha provocaram um aumento da transmissão de Covid-19, avançou o jornal El País, segundo dados divulgados pelo Governo espanhol, esta quarta-feira.

De acordo com o executivo de Pedro Sanchez, 2.279 festivaleiros, que frequentaram os eventos "Vida", "Canet Rock" e "Cruïlla", realizados no início de julho, ficaram infetados com a doença.

Trata-se de mais de 76% de casos registados entre um grupo de teste e mais 58% do que os peritos esperavam, de acordo com o Departamento De Saúde do Governo espanhol.

O estudo levado a cabo pelo Governo registou casos positivos de Covid-19 em 466 espectadores do "Vida", 956 do "Canet Rock" e 857 do "Cruïlla".

A expetativa era de que, no máximo, fossem detetados 1.437 casos, no entanto, houve um excesso de 842 infeções.

Em análise a estes dados, a secretária da Saúde Pública do Governo catalão admitiu, esta quarta-feira, que os festivais "tiveram um efeito" na transmissão, mas não foram eventos "super-spreaders".

Os festivais de verão na Catalunha foram sempre muito criticados por se realizarem durante uma fase complicada da pandemia, em Espanha.

O "Canet Rock" e o "Vida" realizaram-se entre 30 de junho e 4 de julho, numa altura em que a incidência da Covid-19 em território espanhol era superior à de 689 casos por 100 mil habitantes e o Rt estava nos 2,92.

Durante o festival "Cruïlla", a incidência superava os mil casos por 100 mil habitantes e o Rt tinha descido para 1,37.

Os festivais exigiram apresentação de testes antigénio negativos à entrada e uso obrigatório de máscara, mas várias imagens dos eventos revelam que as normas nem sempre foram cumpridas.