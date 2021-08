Dois mortos e dezenas de feridos em choque de comboios na República Checa

Duas pessoas morreram na sequência da colisão de dois comboios perto da cidade checa de Pilsen, junto à fronteira com a Alemanha, nesta quarta-feira. Há dezenas de feridos.

Os serviços de emergência, com helicópteros, e os bombeiros já acorreram ao local para socorrer as vítimas.

O acidente ocorreu entre as estações Domazlice e Blizejov, pelas 8h00 (menos uma hora em Lisboa), perto da fronteira com a Alemanha.

“A situação é grave. Cancelo todo o programa e estou a caminho do local do acidente”, escreveu o ministro dos Transportes no Twitter.