Covid-19. Risco de infeção é três vezes menor para pessoas vacinadas

As pessoas com a vacinação completa têm três vezes menos risco de serem infetadas com Covid-19 do que as que não foram imunizadas, revela um estudo da Imperial College London divulgado nesta quarta-feira.

De acordo com a investigação REACT (uma avaliação baseada na transmissão em tempo real na comunidade – Real-time Assessment of Community Transmission), que contou com 98 mil voluntários, as pessoas totalmente vacinadas têm um risco reduzido entre 50% e 60% de serem infetadas pela variante Delta do novo coronavírus.

Os voluntários foram sujeitos a testes PCR, tendo-se verificado que os que tinham a vacinação completa tinham metade da probabilidade de obter um resultado positivo (tendo os resultados sido depois ajustados para outros fatores, como idade e sintomatologia Covid no momento do teste).

Nos voluntários com sintomatologia, a eficácia da vacina aumentou para cerca de 59%, sobretudo para a variante Delta, que é a predominante nesta altura no Reino Unido e em vários países, incluindo Portugal.

Os resultados sugerem também que as pessoas totalmente vacinadas terão menos probabilidade de transmitir o vírus do que as pessoas não vacinadas, uma vez que têm, em média, uma menor carga viral.

Os investigadores alertam, no entanto, que o risco de infeção continua a existir, uma vez que nenhuma vacina é 100% eficaz.