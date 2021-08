Covid-19. Crianças raramente apresentam sintomas de longo prazo

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números As crianças que adoecem com Covid-19 raramente apresentam sintomas de longo prazo e a maioria recupera em menos de uma semana, indica uma investigação do King's College London. Menos de uma em cada 20 crianças infetadas apresentou sintomas durante mais de quatro semanas e quase todas recuperaram totalmente em oito semanas, indica o estudo realizado entre março de 2020 e fevereiro de 2021, com um enfoque especial entre setembro de 2020 a fevereiro de 2021, coincidindo com a reabertura das escolas e o pico da onda de inverno. Foram analisadas mais de 250 mil crianças entre os 5 e os 17 anos, sete mil das quais com sintomas consistentes de Covid-19 e um teste positivo. A doença teve uma duração média de cinco dias em crianças entre os 5 e os 11 anos e de sete dias em menores dos 12 aos 17 anos. Menos de um em 20 (4,4%) apresentou sintomas por quatro semanas ou mais, enquanto apenas um em 50 (1,8%) teve sintomas duraram mais de oito semanas. Os cientistas concluíram assim que, embora doença prolongada exista em idades mais jovens, é pouco frequente. Dores de cabeça e cansaço foram os sintomas mais observados, bem como dor de garganta e perda do olfato. Não houve relatos de sintomas neurológicos, como ataques ou convulsões.

Os dados do estudo refletem a realidade vivida nos hospitais e unidades de saúde, afirma um especialista do Royal College of Paediatrics and Child Health. Pelo contrário, e de acordo com a mesma equipa de investigadores, um em cada sete adultos infetados apresentou sintomas durante quatro semanas e um em cada 20 ficou doente durante oito semanas ou mais. “Sabemos, por outros estudos, que muitas crianças que contraem o novo coronavírus não apresentam qualquer sintoma e será reconfortante para as famílias saber que as crianças que adoecem com Covid-19 provavelmente não sofrerão efeitos prolongados”, afirma a investigadora Emma Duncan.