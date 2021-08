Forte explosão em Cabul tinha como alvo o ministro da Defesa afegão

A forte explosão que abalou esta terça-feira o centro de Cabul visava "aparentemente" o ministro da Defesa afegão, Bismillah Khan Mohammadi, que saiu ileso, afirmou um porta-voz do ministério.

Graças a Deus, o general Bismillah Mohammadi, o ministro da Defesa, está bem", escreveu o porta-voz, Fawad Aman, na rede social Twitter, sem precisar se o ministro foi atingido.

A explosão ocorreu numa área residencial de alta segurança no centro de Cabul, próximo da chamada Zona Verde, indicou, por seu lado, o vice-porta-voz do Ministério do Interior afegão, Hamid Roshan.

Segundo o ministro do Interior afegão, Mirwais Stanikzai, citado pela agência Associated Press (AP), a explosão ocorreu no bairro nobre de Sherpur, na capital afegã, onde residem vários altos funcionários do Governo do Afeganistão, entre eles o ministro da Defesa.

Até agora, não há relato de vítimas.