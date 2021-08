EUA. Pentágono reabre após de tiros disparados perto do edifício

O Pentágono, o edifício onde estão sediados os vários ramos da Defesa dos Estados Unidos, foi reaberto, depois de ter estado encerrado quando foram disparados tiros numa paragem de autocarro e de metro perto do local. Segundo a CNN, o edifício chegou a ser colocado em alerta máximo. No Twitter, os bombeiros do condado de Arlington (onde se situa o Pentágono, no estado da Virgínia), acrescentaram que foram assistidas várias pessoas e não é possível confirmar o estado de saúde dos socorridos.

A NBC noticia ainda que duas pessoas foram levadas para hospitais e uma foi transportada de helicóptero, enquanto que várias precisaram de ser assistidas no local. Não há informações sobre o número de vítimas, mas o jornal local Arlington News fala de três pessoas atingidas por tiros e duas delas estarão em estado grave. O tiroteio ocorreu por volta das 10h30 locais (15h30 em Lisboa). As autoridades pediram para todas as pessoas que não trabalhem no Pentágono que se afastem do local. Entretanto, no Twitter, a agência de proteção do Pentágono disse que a zona já era segura mas mantinha-se uma "cena de crime ativa", antes de confirmar a reabertura.