Reino Unido vai dar terceira dose da Pfizer aos maiores de 50 anos

Veja também:

A Grã-Bretanha vai dar um reforço da vacina da Covid-19 a 32 milhões de cidadãos com mais de 50 anos, a partir do início do próximo mês. Espera-se que todas as pessoas nessa faixa etária, mais as clinicamente vulneráveis, recebam uma injeção de reforço antes do Natal.

O país tem neste momento 2.000 farmácias preparadas para pôr no terreno o programa de reforço da vacinação, que tem como objetivo responder aos temores de que a eficácia das vacinas possa começar a diminuir.

O plano do governo britânio é o de dar uma média de quase 2,5 milhões de terceiras doses por semana a partir da primeira semana de setembro.



Um total de 46,81 milhões de pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o coronavírus até 30 de julho e 38,13 milhões de pessoas receberam uma segunda dose.

Há poucos dias, Israel tornou-se no primeiro país a oferecer uma terceira dose em larga escala. Naquele país, a terceira dose de reforço da vacina Pfizer é destinada a maiores de 60 anos, naquilo que as autoridades locais entendem como um esforço para manter a variante delta sob controle.