França pode atingir imunidade de grupo no início do outono

França pode alcançar a imunidade de grupo no início do outono, com 90% da população vacinada, segundo o chefe do organismo responsável por aconselhar o Governo sobre a estratégia de vacinação contra a Covid-19.

A imunidade de grupo "é uma possibilidade para o início do outono", disse o professor de imunologia Alain Ficher, em entrevista à rádio RTL, precisando que pode ser atingida quando 90% da população com mais de 12 anos estiver vacinada ou protegida por ter sido infetada com o vírus SARS-CoV-2.

Apesar de o processo de vacinação estar a "progredir muito rapidamente", Fisher adverte ser necessário "acabar de convencer aqueles que, de momento, ainda não foram vacinados".

Em França, quase 53% da população tem atualmente a vacinação completa, segundo dados oficiais.

Mas o número de hospitalizados por terem sido contaminados tem vindo a aumentar nos últimos dias, devido à elevada transmissibilidade da variante Delta. "Quase metade das pessoas hospitalizadas em cuidados intensivos têm menos de 60 anos, o que não era o caso no início da epidemia, porque menos pessoas com menos de 60 anos foram vacinadas", disse Alain Fischer.

Em relação a uma terceira dose da vacina, o especialista disse que ainda não está a ser equacionada, a não ser para pessoas com mais de 75-80 anos, pessoas imunocomprometidas".

Até domingo, a França registava 111.916 mortos por covid-19, em mais de 6,1 milhões de casos de infeção, segundo dados oficiais.