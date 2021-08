Covid-19. Variante Delta espalha-se na China

Os casos de Covid-19 pela variante Delta têm vindo a aumentar na China, onde o número de infeções diárias já chegou às 75, com 53 transmissões locais, refere a agência Reuters.

Os números aumentaram com o surto provocado por um passageiro que viajou da Rússia para a China. No sábado, 30 de julho, foram identificados 55 novos casos do novo coronavírus no continente e, no dia anterior, tinham sido detetados 64 novos casos.

Trinta das novas infeções foram casos locais, em comparação com 21 no dia anterior, refere ainda a Comissão Nacional de Saúde num comunicado citado pela Reuters.

Os outros 25 casos tiveram origem no exterior, sendo que o surto provocado pelo viajante já se espalhou por mais de 20 cidades.

Para já, não há mortes registadas.

A maioria dos casos locais foi relatada na província de Jiangsu, onde a capital, Nanjing, está a enfrentar o maior surto da variante Delta. Foi lá que vários funcionários limparam o avião que chegou da Rússia.

Nesta cidade, foram identificados 190 casos transmitidos localmente desde 20 de julho, enquanto no total do país foram registados 262 infeções, segundo os números divulgados no sábado.

O surto de Nanjing já se espalhou para outras cidades, como Pequim, outras províncias, incluindo Anhui, Sichuan, Liaoning, Guangdong e Hunan.

Por causa disso, no sábado, Suzhou – uma grande cidade de Jiangsu – anunciou o encerramento de todas as salas de jogos para xadrez, cartas e mahjong. Isto, depois de várias pessoas terem ficado infetadas numa destas salas.

Para conter o surto em Pequim, algumas escolas pediram aos alunos que voltassem à cidade pelo menos 14 dias antes do início das aulas, em 15 de agosto, indica o “Beijing Youth Daily”.

Zhengzhou, uma cidade provincial da província de Henan atingida por fortes enchentes neste mês, anunciou que todos os cidadãos devem fazer um teste à Covid-19 antes de sair da cidade e só em caso de resultado negativo devem viajar.

Segundo os dados oficiais, algumas das pessoas que contraíram a variante Delta em Nanjing estavam vacinadas.

A China já administrou mais de 1.600 mil milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até 30 de julho – são 150 milhões de pessoas com mais de 60 anos e 12 milhões de jovens de 12 a 17 anos, segundo um funcionário da autoridade sanitária.

Em 30 de julho, a China continental tinha um total de 92.930 casos confirmados do novo coronavírus e 4.636 óbitos associados à Covid-19.