Máscara obrigatória em Washington até para vacinados

Veja também:

A capital dos Estados Unidos vai obrigar os residentes a usarem máscara, independentemente de estarem ou não vacinados contra a Covid-19, anunciou a presidente da Câmara de Washington.

"Eu sei que os residentes de D.C. [District of Columbia] têm seguido de perto as diretrizes de saúde pública e vão concordar com isto. Vamos continuar a fazer o que for preciso para manter D.C. segura", adiantou Muriel Bowser.

A autarca anunciou que as novas regras entram em vigor sábado e são aplicadas a todos com mais de dois anos.

A mudança já era esperada devido aos números de infeção locais e às novas recomendações do Centro de Controlo de Doenças (CDC), que incentiva os vacinados a usarem máscaras em espaços fechados e em zonas classificadas como possuindo níveis de transmissão comunitária substancial.

Muriel Bowser realçou que a única exceção às novas regras é quando as pessoas estão "a comer e a beber".

A diretora do Departamento de Saúde de D.C., LaQuandra Nesbitt, acrescentou que haverá um novo impulso de vacinação, porque as vacinas "continuam a prevenir doenças graves, hospitalização e morte".

"Em áreas onde a transmissão é alta é recomendado que as pessoas totalmente vacinadas usem máscaras em locais públicos fechados", disse a diretora do CDC, Rochelle Walensky, adiantando que a variante Delta fez com que a medida fosse necessária.

De acordo com os dados, o número de infeções está a aumentar drasticamente em grande parte do Sul dos EUA, mas menos no Nordeste, que é a área do país com mais vacinados.

Se a vacinação permanecer eficaz contra a variante Delta, as novas informações "indicam que, em raras ocasiões, as pessoas vacinadas [...] podem ser contagiosas e transmitir o vírus a outras", ressalvou Rochelle Walensky.

"Estas novas descobertas são preocupantes e, infelizmente, justificam uma atualização da nossa recomendação", acrescentou.

Para conter a disseminação da variante Delta, o CDC vai recomendar também que as escolas solicitem o uso de máscara aos professores, alunos ou visitantes, estejam ou não vacinados.

Cerca de 90% dos novos casos de infeção nos EUA advêm da variante Delta.