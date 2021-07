Covid-19. Presidente das Filipinas quer prisão domiciliária para quem rejeite a vacina

O Presidente das Filipinas diz que as autoridades locais devem colocar em prisão domiciliária quem recuse a vacinação contra a Covid-19. Num discurso à população, Rodrigo Duterte sustentou que a emergência do novo coronavírus ultrapassa a garantia de liberdade de movimento e falou em “lei da necessidade”.

“Se eles não querem ser vacinados, não devem ter permissão para sair de casa”, defendeu na quarta-feira à noite (Manila tem 12 horas de diferença para Lisboa). “Eles podem dizer que não há lei, mas devo esperar por uma lei sabendo que muitos morrerão?”, questionou.

O Presidente filipino instigou os chefes das aldeias a forçar as pessoas que não querem ser vacinadas a ficar em casa e que poderiam dizer que estavam a obedecer a “ordens do presidente da Câmara” – numa referência ao longo tempo em que exerceu o cargo na cidade de Davao, no Sul do país.

Duterte não disse, contudo, como pretendia implementar a medida ou quando entraria em vigor. Mas as reações não se fizeram esperar e o secretário-geral da União Nacional dos Advogados do Povo das Filipinas, Edre Olalia, já veio dizer que a ordem do Presidente era inconstitucional e perigosa, além de “refletir a sua mentalidade militarista”.

Recorde-se que, em junho, o Presidente filipino ameaçou prender quem se recusasse a tomar a vacina contra a Covid-19 – as Filipinas viviam então o pior surto da doença desde o início da pandemia.