Terramoto no Alasca leva a alerta de tsunami

Segundo o Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos EUA, o alerta de tsunami foi emitido para algumas partes do Alasca, como Hinchinbrook Entrance, Unimak Pass e as Ilhas Aleutas, entre outras do Sul e Península do Alasca.

O epicentro do abalo localizou-se cerca de 91 quilómetros de Perryville e a 46,7 km, indica o Centro Geológico Norte-americano ( USGS ).

A Península do Alasca foi palco de um terramoto com 8,2 de magnitude. O sismo ocorreu durante a noite de quarta-feira e gerou um alerta de tsunami na região.





Os residentes de Kodiak, a maior cidade da ilha com o mesmo nome, foram aconselhados a deslocarem-se para um local elevado. A escola foi transformada em espaço de acolhimento de pessoas que tiveram de sair de casa.

Foi também emitido um alerta de tsunami para o Havai, segundo o National Weather Service Pacific Tsunami Warning Center.

O nível de perigo de tsunami está a ser avaliado para outras costas do Pacífico, dos Estados Unidos e do Canadá, indica ainda o NWS.

O Alasca faz parte do Anel de Fogo do Pacífico (ou Círculo de Fogo do Pacífico), uma área onde há um grande número de sismos e uma forte atividade sísmica.

Esta zona tem 40.000 quilómetros de extensão e a forma de uma ferradura.

O estado do Alasca foi atingido por um terremoto de magnitude 9,2 em março de 1964, o mais forte já registado na América do Norte. Devastou a capital Anchorage e desencadeou um tsunami que atingiu o Golfo do Alasca, a costa oeste dos Estados Unidos e o Havaí.

Mais de 250 pessoas morreram nesse terremoto e no tsunami.

Em outubro, um outro sismo de magnitude 7,5 também causou ondas de tsunami na costa sul do Alasca, mas não foi registada qualquer vítima.