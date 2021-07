Covid-19. Zonas da Europa afetadas pelas cheias correm risco elevado de propagação do vírus

Veja também:

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) estimou hoje um risco "elevado" para aumento da propagação do SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, nas zonas da Europa afetadas por cheias, como Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos.

Num relatório de avaliação de riscos hoje divulgado, sobre as “inundações catastróficas” de meados de julho na Europa central, que provocaram a morte de cerca de 200 pessoas, o ECDC analisa as “doenças infecciosas mais comuns e os riscos de saúde associados às áreas afetadas pelas cheias”.

No que toca à Covid-19, “e considerando a prevalência crescente da variante de preocupação Delta e o facto de proporções substanciais da população não estarem vacinadas, a probabilidade de aumentar a circulação do SARS-CoV-2 nas áreas afetadas pelas cheias é elevada”, estima a agência europeia no documento.

Outros fatores que, de acordo com o ECDC, podem contribuir para o aumento do risco de Covid-19 nestas zonas, mas também no conjunto da União Europeia (UE) e do Espaço Económico Europeu, incluem a “potencial perturbação dos programas de teste e rastreio e as dificuldades de implementação de medidas de isolamento e quarentena”.