Covid-19: África precisa de 700 milhões de doses para 30% da vacinação este ano

A diretora regional para África da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou esta quinta-feira que o continente precisa de 700 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para atingir a meta de 30% de cobertura até ao final do ano.

Matshidiso Moeti falava durante a conferência semanal do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) sobre a evolução da pandemia no continente, durante a qual manifestou-se satisfeita com alguns “sinais positivos” em matéria de vacinação.

A este propósito, referiu que, durante a última semana, foram entregues a 13 países africanos, através do mecanismo COVAX (que visa a aquisição e posterior distribuição de vacinas para os países mais pobres) 3,8 milhões de doses de vacinas, o que eleva para 82 milhões as doses entregues na região.

“Estas vacinas que foram recentemente entregues fazem parte de 60 milhões de doses atribuídas a 49 países africanos e que deverão ser enviadas até setembro.

Apesar destes números, Matshidiso Moeti sublinhou que África ainda precisa de mais de 700 milhões de doses para atingir a meta de 30% de cobertura até ao final do ano.