Relatório denuncia abusos infantis em lares de Londres durante 30 anos

Centenas de crianças ao cuidado de lares em Londres terão sofrido abusos sexuais e negligência ao longo de 30 anos. “Ao longo de várias décadas, crianças em lares sofreram níveis de crueldade e abuso sexual difíceis de compreender”, refere a responsável pelo relatório.

Um relatório britânico refere que, entre as décadas de 1960 e 1990, funcionários de lares no bairro de Lambeth, sul de Londres, trataram as crianças como” desprezíveis”.

Segundo este documento, os funcionários colocaram crianças vulneráveis no destino de criminosos sexuais que se infiltraram em lares infantis e em casas de adoção, tendo “consequências devastadoras para a vida das vítimas”.

Mais de 700 antigos residentes denunciaram agressões sexuais, violação e outras formas de abuso em três lares infantis, mas apenas um funcionário foi alvo de um processo disciplinar.

As crianças que denunciaram maus-tratos foram desacreditadas e expulsas.

“Por muitos anos, o 'bullying', a intimidação, o racismo, o nepotismo e o sexismo prosperaram no Conselho de Lambeth, e tudo devido a um pano de fundo de corrupção e má gestão financeira", acrescentou Alexis Jay.

No relatório é referido que muitos funcionários mostraram “um desprezo cruel pelas crianças vulneráveis, pelas quais eram pagos para cuidar” e que “o racismo era evidente no tratamento hostil e abusivo” recebido por crianças negras sob os seus cuidados.