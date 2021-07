Alemanha. Explosão faz pelo menos um morto e 16 feridos em parque industrial

Pelo menos uma pessoa morreu, 16 ficaram feridas e cinco estão desaparecidas depois de uma explosão que ocorreu esta terça-feira num parque industrial na cidade alemã de Leverkusen, levando as autoridades alemãs a considerarem o incidente como uma "ameaça extrema".

As autoridades da cidade de Leverkusen disseram, num comunicado, que a explosão no Chempark, que fica a cerca de 20 quilómetros ao norte de Colónia, no rio Reno, ocorreu em tanques de armazenamento de solventes.

A nota referiu que quatro pessoas ficaram gravemente feridas, 12 tiveram ferimentos ligeiros e cinco pessoas estão desaparecidas.

Segundo o jornal Bild, pelo menos uma pessoa morreu.