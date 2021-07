Tunísia. Presidente acusado de golpe de Estado com demissão do primeiro-ministro

Kais Saied levantou ainda a imunidade dos membros do Parlamento.

“Aviso quem pensa em recorrer a armas e quem disparar uma bala: as Forças Armadas responderão”, afirmou ainda.

“Muitas pessoas foram enganadas pela hipocrisia, a traição e o roubo dos direitos do povo”, afirmou num comunicado divulgado pela comunicação social estatal, após uma reunião de emergência no palácio presidencial depois de milhares de tunisinos terem marchado em várias cidades.

No domingo, o chefe de Estado anunciou que assumirá o executivo com a ajuda de um novo primeiro-ministro – isto, depois da ocorrência de protestos violentos em várias cidades tunisianas contra a forma como o Governo está a lidar com a pandemia de Covid-19 e a economia.

O Presidente da Tunísia, Kais Saied, suspendeu o Parlamento e demitiu o primeiro-ministro, Hichem Mechichi, numa ação vista pelos seus rivais como um ataque à democracia, mas que outros saudaram com celebrações nas ruas.

Desafio à Constituição?

O Presidente da Tunísia insiste que as ações que tomou são constitucionais, mas há quem as considere o maior desafio para a Constituição de 2014, que divide os poderes entre o Presidente, o primeiro-ministro e o Parlamento.

Nas ruas, a população protestava contra o partido Ennahdha, o maior no Parlamento. O líder do partido e presidente do Parlamento tunisino, Rached Ghannouchi, acusou Saied de lançar “um golpe contra a revolução e a Constituição”.

“Consideramos que as instituições ainda estão de pé e os apoiantes do Ennahdha e do povo tunisino defenderão a revolução”, afirmou à agência Reuters.

“O que Kais Saied está a fazer é um golpe de Estado contra a revolução e contra a Constituição, e os membros do Ennahdha e o povo tunisino defenderão a revolução”, escreveu o Ennahdha num comunicado no Facebook.