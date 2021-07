Covid-19: Milhares protestam em Itália e França contra medidas restritivas

Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Itália contra a obrigatoriedade do uso do "passe sanitário" Covid-19 para entrar em espaços de lazer fechados. Em França, milhares de pessoas manifestaram-se a contra as novas medidas do Governo para debelar a pandemia da Covid-19, que recrudesceu no país com a variante Delta do novo coronavírus, a mais contagiosa, com os gritos "liberdade, liberdade".

Em Itália, “Liberdade” e “Não à ditadura” foram as palavras mais ouvidas entre manifestantes, a maioria sem máscara, de norte a sul do país.

Na cidade de Milão, a norte, os protestos foram acompanhados de gritos de “não ao passe sanitário”. As manifestações foram convocadas nas redes sociais para, pelo menos, 80 cidades.

A partir de 6 de agosto vai passar a ser obrigatório, em Itália, o uso de um “passe sanitário” Covid-19 (que atesta a vacinação desde a primeira dose, testagem negativa nas últimas 48 horas ou a recuperação da doença) para aceder a espaços de lazer fechados, como cafés, restaurantes, piscinas, ginásios, museus, cinemas, teatros e salas de jogo.