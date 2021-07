Autoridades sobem para 138 número de mortes por inundações no oeste da Índia

Numa altura em que as alterações climáticas afetam várias regiões do globo, o Estado indiano de Maharashtra foi atingido em julho pelas piores chuvas dos últimos 40 anos, com dilúvios que duraram dias.

Na sexta-feira, as autoridades lançaram um alerta no estado de Telangana, no sul do país, depois que chuvas fortes terem provocado enchentes na capital do estado, Hiderabad, onde, segundo os especialistas, se registou a precipitação mais elevada em julho na última década.

As inundações na Índia são comuns durante a temporada de monções de verão, com fortes chuvas que em regra enfraquecem e debilitam as estruturas de edifícios, muitos deles frágeis ou mal construídos.

A devastação na Índia surge após fortes chuvas na China e na Europa Ocidental, bem como ondas de calor nos Estados Unidos e Canadá e um forte calor no Reino Unido, o que motivou novas apreensões sobre o impacto das alterações climáticas.