​Espanha preparada para terceira dose da vacina Covid-19

A notícia chegou pela manhã. A ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, foi entrevistada na rádio Onda Cero onde confirmou que “tudo aponta” para que seja necessária uma terceira dose da vacina contra o coronavírus.



A titular da pasta confirma mesmo que Espanha, juntamente com a União Europeia, já assinou novos contratos com Pfizer e a Moderna para os anos 2022 e 2023.

Carolina Darias, que admitiu que não terá férias este verão, explicou na entrevista matinal que, agora, o executivo de Madrid terá de decidir “quando” será administrada a terceira dose.

Segundo a responsável de saúde espanhola, e numa altura em que os números continuam a subir no país, a vacina contra a Covid-19 pode ter de passar a ser administrada anualmente.

A ministra da Saúde que reconhece que “há um crescimento disparar no território espanhol” do número de casos positivos, deixou um apelo à “prudência e cuidados” e pediu às comunidades autónomas que “adotem medidas e as mantenham”, para evitar nova escalada dos casos de infeção.

Dados oficiais divulgados ontem indicam, entre os mais de 47 milhões de habitantes de Espanha, há 25,1 milhões de pessoas com a vacinação completa e 30,2 milhões com pelo menos uma dose.

A pandemia já fez mais de 81 mortos em Espanha.

Durante os 30 minutos de entrevista, a ministra da Saúde espanhola elogiou o ritmo de vacinação do seu país que diz, tem “evitado maior número de hospitalizações e mortes”.

Perante as diferentes variantes, a responsável da saúde alertou para as mutações que o vírus sofre e por isso explicou que Espanha já investiu em comprar mais vacinas.

“Investimos mais de 4 milhões de euros na compra de vacinas” para os anos 2022 e 2023, precisou a responsável que concluiu que “é a melhor forma que temos de salvar vidas e regressar á normalidade”.