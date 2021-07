Covid-19. Europa aprova vacina da Moderna para crianças e jovens

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou esta sexta-feira a vacina Spikevax, da farmacêutica Moderna, para jovens e crianças entre os 12 e os 17 anos de idade.

"O uso da vacina Spikevax em crianças de 12 a 17 anos de idade será o mesmo que em pessoas com 18 anos ou mais. É administrada na forma de duas injeções nos músculos da parte superior do braço, com um intervalo de quatro semanas", indica a EMA, em comunicado.



Os efeitos da vacina da Moderna "foram investigados em um estudo envolvendo 3.732 crianças com idades entre 12 e 17 anos".

"Este estudo em andamento está a ser realizado de acordo com o plano de investigação pediátrica da Spikevax, que foi aprovado pelo Comité Pediátrico da EMA", sublinha a agência europeia.



