Dubai aposta em cientistas, drones e tecnologia para criar chuva

O Governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) está desesperado por encontrar água natural, na ausência de chuva quando o país for um dos principais afetados por secas mais intensas provocadas por alterações climáticas. Portanto, está a pagar a cientistas para criarem chuva.

O instituto de meteorologia do país publicou um vídeo no Instagram, esta semana, em que drones provocaram uma chuva intensa na cidade de Ras al Khaimah, no norte do país.