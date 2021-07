Mulheres vão recuperar muito menos empregos do que os homens, alerta OIT

Os dados já apontavam para que as mulheres fossem mais prejudicadas no mundo do trabalho durante a pandemia. Mas as informações mais recentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) dizem que essas desigualdades vão continuar no futuro.

Analisando o mundo inteiro, nem todas as regiões foram afetadas da mesma maneira. A América do Norte e a América do Sul registaram a maior redução do emprego feminino, em 9,4%.

A segunda maior queda no número de mulheres empregadas está nos Estados Árabes onde, entre 2019 e 2020, o emprego feminino diminuiu 4,1% e o emprego masculino 1,8%.

Na Ásia e Pacífico, a pandemia levou a que o emprego das mulheres diminuísse 3,8 por cento%. Na Europa e na Ásia Central essa redução é menor, de 2,5%.

Em África, o emprego masculino registou o menor declínio em todas as regiões geográficas, com uma queda de apenas 0,1% entre 2019 e 2020, enquanto que o emprego feminino diminuiu 1,9%.

Mas, durante a pandemia, vários países tomaram medidas para salvaguardar os empregos das mulheres. Por exemplo, no Chile e na Colômbia, os governos decidiram dar apoios salariais às novas contratações com uma majoração mais elevada na contratação de mulheres.

Esta síntese da OIT não faz apenas o diagnóstico do estado do desemprego por sexo e lança também medidas para dar a volta a este problema. Refere, por exemplo, que é necessário investir mais na economia dos cuidados, nos sectores da saúde, educação e trabalho social, que geram emprego especialmente para as mulheres.

Diz a OIT que é necessário ainda promover a igualdade de remuneração por trabalho de igual valor e eliminar a violência e o assédio no mundo do trabalho.