França pede inquérito sobre suspeitas de espionagem a jornalistas e advogados

O Governo francês anunciou que vai pedir uma investigação às suspeitas de espionagem em massa de jornalistas, ativistas e dissidentes políticos, através de um 'software' desenvolvido por uma empresa israelita.

"São factos extremamente chocantes e, se forem verdade, são extremamente graves", disse esta segunda-feira Gabriel Attal, porta-voz do Governo francês, anunciando que será pedida uma investigação e esclarecimentos, após as revelações feitas no domingo sobre um caso de espionagem.

Na Hungria, os deputados da oposição também exigiram um inquérito sobre as denúncias, alegando suspeitas de que o Governo húngaro terá usado o 'software' para espiar jornalistas críticos do regime, bem como políticos e empresários.