Mau tempo. Bélgica pede ajuda e UE ativa Mecanismo de Proteção Civil

"Estão a ser estudadas ofertas de outros Estados-membros para ver se podem juntar-se às equipas que estão já na Bélgica", disse De Keersmaecker.

Na região belga da Walónia (a metade francófona do sul do país), pelo menos 23 pessoas morreram, das quais 20 na província de Liège, e 41 mil casas ficaram sem eletricidade,

As inundações deixaram estradas cortadas, o tráfego ferroviário cortado, milhares de pessoas sem eletricidade e mesmo casas sem água potável, tanto na província de Liège como em muitos outros locais do sul do país.

Na Alemanha, o Presidente Frank-Walter Steinmeier apelou à "unidade nacional" e à solidariedade para com os afetados pelas inundações devastadoras no oeste do país, com pelo menos 103 mortos, enquanto prosseguem as buscas por centenas de pessoas desaparecidas.

"As águas estão a regredir e isso mostrará a verdadeira dimensão da tragédia", disse Steinmeier, numa declaração institucional.