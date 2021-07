Fotojornalista premiado morre durante combates entre tropas afegãs e talibãs

O fotojornalista Danish Siddiqui, vencedor de um Pulitzer, foi morto em Kandahar, no Afeganistão, enquanto cobria o confronto entre as forças afegãs e as forças talibãs.

Segundo a Reuters, o embaixador do Afeganistão na Índia, Farid Mamundzay, disse estar “profundamente perturbado com a triste notícia do assassinato de um amigo (…). O jornalista indiano e vencedor do Prémio Pulitzer foi integrado nas forças de segurança afegãs. Conheci-o há duas semanas, antes da sua partida para Cabul. Condolências à sua família e à Reuters".

Siddiqui, que era muito presente nas redes sociais, partilhava sempre as últimas atualizações do seu trabalho. Os últimos tweets, publicados a 13 de julho, chamaram atenção para a missão das forças afegãs em Kandahar. De acordo com os seus tweets, Siddiqui acompanhou as Forças Especiais Afegãs para documentar uma missão de combate.