Centenas de cubanos em confrontos perto da Embaixada de Cuba no Chile

Registaram-se, esta sexta-feira, confrontos entre centenas de cubanos junto à embaixada de Cuba no Chile, em Santiago.

Os confrontos entre grupos de cubanos pró e anti-regime surgiram depois no decorrer de uma manifestação para apoiar os protestos que começaram no domingo, no país.

Os confrontos duraram várias horas, tendo sido necessário intervenção da polícia.

Mais de 200 pessoas reuniram-se junto à embaixada cubana no Chile para protestar contra o governo cubano, apontou a agência de notícias EFE.

De acordo com dados oficiais, um grupo de 150 cubanos apoiantes do poder em Cuba chegou ao local para tentar reprimir os protestos.

“Estou aqui para defender o meu povo dos ditadores comunistas e para defender que os cubanos não reprimam, nem nos matem. Pedimos liberdade”, exclamou Jorge Santos, manifestante que apela ao “fim do regime de Castro”.

Já uma jovem chilena disse que estava “a proteger a embaixada”.

“É tudo por causa do bloqueio que os Estados Unidos [da América] mantêm há anos. Temos de ambicionar que não haja intervenções que ameacem a liberdade de um povo”, acrescentou Laura Díaz, citada pela EFE.

Dos confrontos resultaram um detido e um ferido, de acordo com as autoridades chilenas.