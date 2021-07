Marcelo Rebelo de Sousa antecipa "uma grande cimeira" da CPLP à chegada a Luanda

O Presidente da República afirmou esta quinta-feira, logo à chegada a Luanda, que espera uma "grande cimeira" da Comunidade de Países de Línguas (CPLP), no sábado, em que deverá ser aprovado o acordo de livre circulação.

Pouco depois de ter saído do avião e de ter pisado solo angolano, o chefe de Estado português assumiu que chega a Luanda com "muito boas expectativas".

"Vai ser uma grande cimeira" da CPLP", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou à capital angolana com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Na cimeira de Luanda da CPLP, além de Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa, pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André.

Já António Costa parte na manhã de sexta-feira para Luanda, chegando ao fim da tarde, devendo já participar com o chefe de Estado português e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, pelas 19h00, no jantar de gala por ocasião dos 25 anos da fundação da CPLP. Um jantar que incluirá um momento musical interpretado pela fadista Cuca Roseta.

Segundo fonte diplomática, no sábado, pelas 10h00, no Hotel Intercontinental de Luanda, está previsto o início da sessão solene de abertura da XIII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP.

A cimeira abre com uma Intervenção de boas-vindas a cargo do Presidente de Angola, João Lourenço, seguindo-se um breve discurso do chefe de Estado de Cabo Verde, Jorge Fonseca, país que termina a sua presidência "pro tempore" da comunidade.

Os trabalhos formais da cimeira deverão começar pelas 10h30, com a posse do chefe de Estado angolano como presidente "pro tempore" da CPLP para o biénio 2021-2023.