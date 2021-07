Filho de Bolsonaro afirma que cirurgia ao pai não está descartada

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a equipa médica afirma que o estado clínico do presidente do Brasil evoluiu "de forma satisfatória". Até ver, não estão previstas alterações no tratamento, ou que seja concedida alta hospitalar, ao chefe de Estado.

Jair Bolsonaro foi internado, esta quarta-feira, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a uma obstrução intestinal. “Foi retirado um litro de líquido do estômago" ao chefe de Estado brasileiro, de acordo com o filho.

"Aliviou a dor. Ele [Jair Bolsonaro], ontem, estava reclamando de dor, mas dores leves”, contou, em tom tranquilizador, Eduardo.

Já o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho, revelou no Twitter, esta quinta-feira, que o pai acordou "bem disposto".

"A continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!", escreveu na rede social.