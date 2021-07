Relâmpagos fazem dezenas de mortes na Índia

Dezenas de pessoas morreram este domingo em várias regiões da Índia em resultado da queda de relâmpagos.

Pelo menos 16 pessoas morreram e várias ficaram feridas na cidade de Jaipur, no norte da Índia.

Quando o acidente aconteceu as vítimas estavam a tirar “selfies” no topo de uma torre de observação, numa fortaleza do século XII muito popular entre os turistas.

Fonte da polícia disse à imprensa local que a maior parte dos mortos são jovens e que 27 pessoas estavam no local quando o relâmpago caiu.

Além do acidente em Jaipur, há registo de mais mortes no domingo provocadas por relâmpagos noutras zonas da Índia, adianta a BBC.

No estado do Rajastão, onde Jaipur fica situada, morreram mais nove pessoas no domingo.

No estado de Uttar Pradesh, pelo menos 41 pessoas terão sido vitimadas por relâmpagos.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, recorreu às redes sociais para manifestar o seu pesar pela perda de vidas humanas e anunciou apoios às famílias dos mortos e aos feridos.