Detido presumível autor moral do assassinato do presidente do Haiti

A polícia do Haiti deteve, esta segunda-feira, o presumível autor moral do assassinato do Presidente Jovenel Moise.

De acordo com a informação divulgada pelas autoridades locais, o “suspeito-chave” do homicídio é um médico de 63 anos, natural do Haiti, mas residente no estado norte-americano da Flórida.

Christian Emmanuel Sanon terá viajado para o país no início de junho, num jato privado, por “motivações políticas”, adiantou o chefe da polícia do Haiti, Léon Charles.

“Quando nós travamos o progresso dos criminosos, após terem cometido o crime, a primeira pessoa a quem um dos homens ligou foi Christian Emmanuel Sanon”, explicou Charles, citado pela BBC.

Foi assim que as autoridades perceberam o envolvimento deste suspeito na organização do assassinato e seguiram o rasto da sua entrada no país.

A polícia haitiana tinha já detido 15 colombianos e dois norte-americanos pelo alegado envolvimento no assassínio de Jovenel Moise.

O Presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi assassinado na quarta-feira, num ataque de homens armados à sua residência, em Port-au-Prince. A sua mulher também foi ferida, mas está livre de perigo.