Haiti pede ajuda aos Estados Unidos

O Governo interino do Haiti disse que pediu aos Estados Unidos que enviassem tropas para proteger as principais infraestruturas, enquanto tenta estabilizar o país e se preparar para as eleições, após o assassínio do Presidente Jovenel Moise.

“Definitivamente precisamos de ajuda e pedimos ajuda aos nossos parceiros internacionais”, disse o primeiro-ministro interino, Claude Joseph, à agência de notícias Associated Press (AP) numa entrevista por telefone na sexta-feira.

“Acreditamos que nossos parceiros podem ajudar a polícia nacional a resolver a situação”, acrescentou Joseph.

Entretanto, o Governo de Biden não deu até agora alguma indicação de que fornecerá assistência militar ao Haiti.