Estátua de general da Confederação Robert E. Lee removida em Charlottesville

A estátua do general confederado Robert E. Lee em Charlottesville, que esteve na origem de confrontos mortais entre ativistas de extrema-direita e manifestantes antirracistas em 2017, foi removida este sábado de um parque da cidade.

Além da estátua do comandante do exército do Sul pró-escravatura durante a guerra civil norte-americana, foi retirada a estátua de um dos seus principais oficiais, Thomas "Stonewall" Jackson, ambos de uniforme e a cavalo. As estátuas serão agora armazenadas num local seguro até a Câmara Municipal tomar uma decisão final sobre o seu destino.

Os trabalhos de remoção da estátua de Lee começaram este sábado de manhã cedo, com dezenas de espetadores nos quarteirões em redor do parque, ruas bloqueadas ao tráfego e polícia bem visível.

Quando a estátua foi levantada do pedestal ouviu-se uma ovação, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.