África ultrapassa 150 mil mortes por Covid-19

Veja também:

África regista 150.644 mortos devido à covid-19 e 5.880.212 casos de contágio desde o início da pandemia, segundo dados divulgados este sábado pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Segundo a organização regional, África soma também 4.122.548 de recuperações desde o primeiro caso registado no continente, no Egito, em 14 de fevereiro de 2020.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 2.773.185 casos e 75.975 óbitos associados à Covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da Covid-19, atingiu os 1.682.410 infetados com o vírus SARS-CoV-2 e 49.351 mortes associadas à doença.

A África Oriental contabiliza 745.491 infeções e 15.726 mortos e a região da África Ocidental regista 493.841 mil casos de infeção e 6.523 mortes.

A África Central é a que tem menos casos de infeção e de mortes, 195.285 e 3.069, respetivamente.