Até 2022. Carnaval do Rio de Janeiro regressa em fevereiro do próximo ano

O Rio de Janeiro vai voltar a comemorar o Carnaval em fevereiro de 2022, após o cancelamento da edição desde ano devido à Covid-19, informou esta quinta-feira a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) daquela região brasileira.

"Teremos Carnaval em fevereiro de 2022!!! Contrato devidamente assinado entre a Liesa, prefeitura do Rio de Janeiro e Riotur [empresa de turismo do município]. (...) Salve o Samba", escreveu na rede social Instagram o diretor de marketing da Liesa, Gabriel Oliveira David.

O contrato foi assinado esta quinta-feira e concede a utilização do Sambódromo do Rio de Janeiro para a realização dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial nos próximos quatro anos.

"Além de cumprir promessa de campanha, de apoio irrestrito ao trabalho desempenhado pelas Agremiações e da importância do evento para o cenário económico, social e cultural do município, do Estado e, num sentido mais amplo, do próprio país, o prefeito Eduardo Paes foi além. Pela primeira vez, o contrato tem a duração de quatro anos -- até então, a renovação era feita anualmente", anunciou a Liesa em comunicado.

A cerimónia de assinatura foi realizada na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, entre a presidente da Riotur, Daniela Maia, e o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, que celebrou o momento.

"O contrato já está assinado e garante-nos a confiança necessária para nos esmerarmos na organização dos próximos quatro Carnavais, começando pelo de 2022, cujos desfiles acontecerão nos dias 27 e 28 de fevereiro e4 de março. A Apuração dos resultados acontecerá na Quarta-Feira de Cinzas, dia 2 de março", explicou Perlingeiro.

O desfile das escolas de samba foi realizado pela última vez em 2020, antes de a Covid-19 se ter espalhado por todo o Brasil.

Já este ano, o Carnaval foi cancelado em todo o país devido ao forte avanço da pandemia no Brasil, uma das nações mais afetadas em todo o mundo e que já soma 18,9 milhões de casos e mais de 528 mil mortes.

O prefeito da cidade brasileira do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou no mês passado que pretende celebrar um míni Carnaval antecipado na ilha de Paquetá, cuja população está a ser massivamente vacinada contra a Covid-19.

Os resultados preliminares dessa vacinação em massa em Paquetá mostram que 90% das pessoas imunizadas antes do início do estudo apresentaram anticorpos para a doença.

O prefeito, amante declarado do Carnaval, pretende organizar a festa em setembro nesta ilha localizada na Baía de Guanabara, a uma hora de barco do centro do Rio de Janeiro, onde terá lugar o primeiro grande evento carnavalesco da região em plena pandemia.

Apenas a população local da ilha, onde moram cerca de 4.200 pessoas, está prevista participar no evento, embora a prefeitura não tenha especificado como vai controlar a entrada de visitantes.

Segundo dados oficiais, 37% da população brasileira já recebeu a primeira dose de alguma das vacinas em uso no país, mas apenas 13% está imunizada com o esquema completo.