Hungria denuncia "campanha sem precedentes" contra o país por parte de Bruxelas

“Bruxelas não está em posição de dizer quem deve criar os filhos ou como”, disse Gergely Gulyas, chefe do gabinete do primeiro-ministro, Viktor Orban, reagindo às posições do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia sobre o tema.

Assim, Bruxelas pode abrir um processo de infração por violação do direito europeu, o que pode levar a um recurso ao Tribunal de Justiça da União Europeia e a sanções financeiras, com vários meios de comunicação sociais europeus a relatar que uma carta de notificação formal deve ser enviada até meados deste mês.

A Comissão enviou uma primeira carta às autoridades húngaras em 23 de junho exprimindo as suas “preocupações jurídicas” sobre o polémico texto, o que levou muitos líderes europeus a manifestar a sua indignação na cimeira de 24 e 25 de junho.

Desde o início do seu mandato, no final de 2019, a Comissão deu início a “cerca de 40 processos por infração”, relacionados com a proteção do Estado de Direito e dos valores europeus contra vários países, recordou Ursula von der Leyen.

“Sejamos claros, usamos esses poderes seja qual for o Estado-membro que viole o direito europeu”, sublinhou a presidente da Comissão Europeia, rejeitando as denúncias do Governo húngaro de que Bruxelas aplica “dois pesos e duas medidas” segundo o país.

Ursula von der Leyen também tem sido pressionada pelos eurodeputados para suspender a autorização ao plano de recuperação e resiliência húngaro, através do qual a Hungria receberá 7,2 milhões de euros em subsídios europeus.

“Há histórias de corrupção todas as semanas na Hungria. (…) Ninguém pretende privar as pequenas empresas húngaras em dificuldade de fundos europeus, mas pedimos garantias de que serão elas que receberão este dinheiro”, disse a eurodeputada húngara Katalin Cseh numa conferência de imprensa.

Para Cseh, do grupo político centrista e liberal, as autoridades europeias cometeram “o erro terrível” de desviar o olhar por demasiado tempo das ações de Viktor Orban.