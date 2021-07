Sobe para 32 número de corpos encontrados de vítimas do desabamento em Miami

Mais quatro corpos de vítimas do desabamento de um edifício de 12 andares em Surfside, no Estado norte-americano da Florida, foram encontrados nas últimas horas, elevando o número de mortos para 32 e reduzindo o de desaparecidos para 113.

Das 32 vítimas mortais, 26 foram até agora identificadas, e, no total, 191 pessoas residentes no edifício foram encontradas com vida após o desabamento, ocorrido a 24 de junho, segundo números fornecidos pela presidente da câmara de Miami-Dade (condado a que Surfside pertence), Daniella Levine Cava, na primeira conferência de imprensa desta terça-feira.

As operações de busca e resgate de vítimas prosseguem no local, apesar das condições meteorológicas "extremamente adversas" na zona, em consequência da aproximação da Florida da tempestade tropical Elsa, indicou Levine Cava.