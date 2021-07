Reino Unido anuncia fim das restrições por causa da pandemia

O primeiro-ministro britânico anunciou o fim das restrições criadas no âmbito da pandemia de Covid-19 no país. As novas medidas devem entrar em vigor dentro de duas semanas.

O anúncio, feito na segunda-feira, não deixa de causar surpresa, tendo em conta que o Reino Unido assiste a uma nova vaga da pandemia.

Como é que o Governo britânico justifica este levantamento das medidas?

O que Boris Jonhson defende é que, apesar do elevado número de novos casos de Covid-19 que estão a surgir no Reino Unido, os casos graves e as número de mortes são em número relativamente reduzido, um pouco à semelhança do que se passa em Portugal.

No caso dos britânicos, a vacinação está ainda mais avançada, com quase dois terços dos adultos já com a vacinação completa e 86% com pelo menos uma dose.

O Governo britânico considera, pois, que está na altura de avançar para uma nova fase de convivência com o vírus.

Mas vão acabar todas as restrições?

Praticamente.