Hong Kong. Líder alerta contra ameaça de “ideologias” e defende controlo dos jovens

A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, considera que há “ideologias” que representam riscos à segurança nacional e pediu aos pais, professores e líderes religiosos que observem o comportamento dos adolescentes e denunciem às autoridades aqueles que infringem a lei. Os departamentos governamentais "não devem permitir que ideias ilegais cheguem a público através da educação, da radiodifusão, das artes ou da cultura, embelezando a violência e obscurecendo a consciência do público", afirmou na habitual conferência de imprensa semanal, nesta terça-feira. “Convoco os pais, diretores, professores e até responsáveis religiosos a observarem os atos dos adolescentes ao seu redor. Se for descoberto que algum está a cometer atos ilegais, deve ser denunciado”, ordenou. Desde que a China impôs a lei da segurança nacional, no ano passado, com alterações no sistema político de Hong Kong, de modo a reduzir a participação democrática e expulsar pessoas consideradas desleais a Pequim, que este centro financeiro assumiu uma orientação mais autoritária.

Nesta terça-feira, Carrie Lam lamentou a morte de um homem de 50 anos que esfaqueou um polícia antes de se suicidar, no dia 1 de julho, dia em que se assinala o regresso da ex-colónia britânica ao domínio chinês e do centenário do Partido Comunista Chinês. "Durante muito tempo, os cidadãos foram expostos a ideias erradas, como fazer justiça por meios não legais", afirmou Carrie Lam aos jornalistas, acrescentando que os riscos à segurança nacional derivam, não apenas de atos de "ordem pública" como da ideologia. Uma hora depois da conferência de imprensa, a polícia anunciou a detenção de nove pessoas, incluindo seis estudantes, por suspeita de atividades terroristas. Um território dividido Hong Kong é um território dividido desde 2019, quando várias pessoas foram para as ruas para exigir mais democracia e acusando a polícia de violência contra os ativistas. Segundo a versão das autoridades, os protestos foram alimentados por forças estrangeiras e colocaram riscos à segurança nacional.