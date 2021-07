Avião cai ao mar na Rússia com 28 pessoas a bordo, incluindo uma criança

O avião dado como desaparecido nesta terça-feira na Rússia caiu ao mar, ao largo da península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia.

A queda ocorreu quando o aparelho se preparava para aterrar no aeroporto de Palana, no Norte da mesma península.

O avião era um turboélice bimotor Antonov An-26 e tinha partido da capital regional Petropavlovsk-Kamchatsky. Perdeu o contacto com a torre de controlo e foram enviadas equipas de resgate para o terreno, em busca do aparelho.

A bordo estavam seis membros da tripulação de 22 passageiros, incluindo duas crianças e a chefe da aldeia Olga Mokhireva, mais seis membros da tripulação.

Vários navios estão já a caminho do local do acidente, avança a agência RIA, citando os serviços russos de emergência. Foi também criada uma comissão especial e uma linha direta.

Segundo a agência de notícias Interfax, o tempo estava nublado e as condições meteorológicas no local são difíceis, com nevoeiro.

No plano da investigação, foi aberto um processo criminal por violação das regras de segurança de tráfego e operação de aeronaves.

Apesar de tudo, a Kamchatka Airlines não confirma o acidente. O Governo local diz que a aeronave tinha certificado válido e que a tripulação havia sido aprovada numa inspeção pré-voo.