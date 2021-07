Foi demolido o que restava do edifício de Miami

Desapareceram assim, na madrugada desta segunda-feira, as Champlain Towers South.

A estrutura foi demolida por volta das 22h30 de domingo (hora local), com recurso a “pequenos explosivos estrategicamente colocados”, como descreveu a governadora do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, que designou o processo como “demolição energética”.

A estrutura estava instável e o presidente da Câmara, Charles Burkett, alertou no domingo para o perigo de ventos fortes provenientes da tempestade tropical deitarem abaixo mais destroços, colocando em risco a vida das equipas de busca e salvamento.

O aproximar da tempestade Elsa levou as autoridades a demolir o que restava do edifício de Miami (Flórida, EUA) nas últimas horas (madrugada desta segunda-feira em Lisboa), por questões de segurança.





Antes da demolição, Daniella Levine Cava aconselhou os moradores das redondezas a permanecerem em casa e fecharem as janelas até pelo menos duas horas após a demolição.



A maioria de um prédio de 12 andares, situado a uma dezena de quilómetros de Miami Beach, desabou na manhã de 24 de junho. O último balanço aponta para 24 mortos e 121 desaparecidos.

Entretanto, decorre uma investigação para apurar as causas do desabamento. Contudo, uma inspeção de 2018 já alertava para falhas no projeto original.