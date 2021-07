África do Sul. Ex-Presidente Zuma compara juízes a ditadores do Apartheid

“A África do Sul está a voltar rapidamente ao regime do Apartheid”, acusou o ex-Presidente da África do Sul no domingo, referindo-se aos juízes que esta semana o condenaram a 15 meses de prisão por se recusar a colaborar num inquérito sobre corrupção.

Jacob Zuma comparou os juízes aos governantes do Apartheid de minoria branca contra quem lutou.

“O facto de eu ter sido criticado com uma pena de prisão punitiva sem julgamento deve causar choque em todos aqueles que acreditam na liberdade e no Estado de Direito”, afirmou numa conferência de imprensa em casa, em Nklandla, onde se juntaram alguns apoiantes armados.

Na comunicação aos jornalistas, Zuma excluiu a possibilidade de rendição às autoridades, quando faltam algumas horas para o fim do prazo estipulado pelo tribunal para se apresentar.

“Não há necessidade de eu ir hoje para a prisão”, afirmou.

O ex-Presidente sul-africano foi condenado, na última terça-feira, a 15 meses de prisão pelo Tribunal Constitucional por se ter recusado repetidamente a testemunhar em investigações de corrupção do Estado, em que alegadamente esteve envolvido.

Mas o tribunal aceitou no sábado um pedido do político para rever o julgamento, uma tentativa de Jacob Zuma para evitar a prisão pelo menos até nova audiência, marcada para 12 de julho.