Brasil lidera nas mortes e novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Brasil contabilizou 1.635 mortes e 54.556 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 523.587 óbitos e 18.742.025 infeções desde o início da pandemia.

De acordo com o último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde do Brasil, a taxa de incidência no país aumentou no sábado para 249,2 mortes e 8.918 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade permanece fixada em 2,8%.

Das 27 unidades federativas brasileiras, São Paulo (3.779.408), Minas Gerais (1.823.819), Paraná (1.300.485) e Rio Grande do Sul (1.230.115) são as que concentram maior número de diagnósticos do novo coronavírus.

Por outro lado, os Estados com mais vítimas mortais são São Paulo (129.453), Rio de Janeiro (56.011), Minas Gerais (46.883) e Rio Grande do Sul (31.686).

Nas últimas 24 horas, o Brasil manteve-se como a nação que registou mais óbitos e novos casos de Covid-19 em todo o mundo, tal como tem acontecido nos últimos dias, de acordo com o painel Worldometer.

Em números absolutos é o segundo país com maior número de vítimas mortais, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos, antecedido pelos norte-americanos e pela Índia.

A pandemia provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o mais recente balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.